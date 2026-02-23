El Fondo Editorial participó de la celebración del Día del Lector

El Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de San Juan tuvo un rol protagónico en la celebración del Día del Lector, desarrollada este pasado sábado 21 de febrero en el cruce de las peatonales sanjuaninas. A través de propuestas didácticas, actividades participativas y la difusión de obras editadas por la institución, el organismo legislativo reafirmó su compromiso con la promoción de la lectura y la democratización del acceso al libro.

La jornada conmemoró el Día del Lector, instituido cada 15 de febrero en homenaje al natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, figura central de la educación y la cultura nacional. Durante la mañana, diversas instituciones desplegaron iniciativas literarias destinadas a acercar los libros al público que transitaba por el lugar.

Desde la entidad convocante, las Bibliotecas Populares, se realizó una suelta de libros de variadas temáticas y autores, propuesta que ha cosechado gran aceptación en distintos espacios del país, incluido el Festival Nacional Calle Angosta, en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.

Por su parte, la Municipalidad de la Capital, a través de su Secretaría de Cultura, junto con la Sociedad Argentina de Escritores, llevaron adelante una suelta de poemas para promover este género entre los transeúntes. Asimismo, distintas Bibliotecas Populares sanjuaninas ofrecieron talleres temáticos abiertos a la comunidad.

En este marco, el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados presentó juegos didácticos en torno a la figura de Sarmiento, generando instancias de aprendizaje y reflexión sobre su legado. Además, con el propósito de acercar a los escritores al público, se presentó la obra “Sarmiento, Consultor político”, de la autora Federica Mariconda, quien participó activamente del encuentro.

Como parte de las acciones orientadas a democratizar la lectura, se distribuyeron señaladores con códigos QR que permiten descargar libros de Sarmiento editados por el Fondo Editorial.

De este modo, la celebración se consolidó como un espacio de encuentro en el que leer y asumirse lector se convirtió en una prioridad compartida.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi