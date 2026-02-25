Colectas de sangre en marzo

Las campañas impulsadas por Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), buscan garantizar un stock adecuado en el banco de sangre y convocan a la comunidad a sumarse como donantes voluntarios.

El Ministerio de Salud, a través del IPHEM informa el cronograma de colectas de sangre que se desarrollarán durante el mes de marzo en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar y mantener en niveles óptimos el stock del banco de sangre.

Las jornadas forman parte de la estrategia permanente de promoción de la donación voluntaria y habitual, una acción solidaria que resulta fundamental para garantizar la disponibilidad ante emergencias, cirugías y tratamientos médicos.

Desde la cartera sanitaria se invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados para concretar su donación, recordando que cada aporte puede salvar hasta tres vidas. Asimismo, se destaca la importancia de sostener estas campañas durante todo el año, ya que la demanda de sangre es permanente.

Las fechas y departamentos programados son los siguientes:

Jáchal

Martes 03/03: Lugar: Salón Cultural Dalmira Rivas de Suizer

Domicilio: Juan Echegaray 5460, Jáchal, San Juan

Horario: 8:30 – 12 horas.

Albardón

Viernes 06/03: Lugar: Hospital Dr. José Giordano

Domicilio: D.F Sarmiento s/n, Albardón, San Juan.

Horario: 8 – 12 Horas.

Caucete

Miércoles 11/03: Lugar: Desarrollo infantil del Hospital Cesar Aguilar

Domicilio: Diag. Sarmiento 42, Caucete, San Juan, Argentina.

Horario: 8 – 12 Horas.

Valle Fértil

Lunes 16/03: Lugar: Salón UDAP

Domicilio: Rivadavia, entre Tucumán y Gral. Acha. Colabora Hospital Dr. Alejandro Albarracín.

Horario: 9:00 – 12:00 horas.

Pocito

Viernes 20/03: Lugar: Hospital Dr. Federico Cantoni.

Domicilio: Av. Int. Joaquín Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastaín, San Juan.

Horario: 8 – 12 Horas.

Angaco

Viernes 27/3

Lugar: Centro de Jubilados de Angaco

Domicilio: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson – Angaco

Horario: 8:00 – 12:00 horas. Colabora Hospital Dr. Rizo Esparza

Asimismo, el IPHEM recuerda los requisitos para ser donante:

Tener entre 18 y 65 años.

Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.

Asistir con DNI.

Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.

Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.

Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.

El Ministerio de Salud reafirma así su compromiso con el fortalecimiento del sistema sanitario y apela a la conciencia solidaria de la población para continuar construyendo una red de donantes voluntarios que permita dar respuesta oportuna a quienes lo necesiten.