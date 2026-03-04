Compromiso y futuro: jóvenes capitalinos comenzaron su camino de inserción laboral

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, junto al sector privado, a través del Programa Fomentar y del Programa de Inserción Laboral (PIL), consolidaron el compromiso público-privado para formar y vincular a los jóvenes con el empleo formal.

En el marco del Programa Fomentar y del PIL, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan firmó convenios con empresas locales, oficializando el ingreso de 84 beneficiarios a prácticas laborales y la incorporación de 35 personas al mercado laboral formal. Esta iniciativa refleja la articulación entre el Estado y el sector privado para generar oportunidades reales de aprendizaje, capacitación y crecimiento profesional.

Estos acuerdos representan una herramienta clave para el fortalecimiento del empleo local y puso de manifiesto la articulación de esfuerzos entre el Estado y el sector privado. El municipio de Capital, en el marco de sus competencias y políticas públicas de empleo, actúa como órgano promotor y articulador institucional junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, organismo que aportó el financiamiento destinado a la ayuda económica mensual de los participantes del Programa Fomentar, orientado al entrenamiento laboral. Asimismo, supervisó la formación en prácticas calificantes dentro de las empresas y facilitó la inserción laboral de trabajadores desocupados. Por su parte, las empresas y empleadores realizaron además un aporte económico voluntario con el objetivo de contribuir a que los beneficiarios alcanzaran el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En sus palabras, Susana Laciar destacó el trabajo sostenido que el municipio viene realizando junto al sector privado para generar oportunidades laborales reales para los jóvenes de la Ciudad. Remarcó que “el Estado no es quien crea empleo, sino que cumple un rol fundamental como articulador, facilitando herramientas y condiciones para que los empresarios puedan invertir, crecer y generar trabajo formal”. En ese sentido, subrayó que la capacitación no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión pública estratégica: “invertimos en formación para que nuestros jóvenes estén preparados y puedan insertarse en el mercado laboral”, resaltando el valor del esfuerzo compartido entre lo público y lo privado.

La jefa comunal recordó que fue autora del proyecto de Primer Empleo como legisladora nacional y que hoy, como intendenta, lo está ejecutando en la ciudad, transformándolo en una política concreta con resultados medibles.

Al presentar cifras, informó que en 2024 se concretaron 183 inserciones laborales con 625 postulantes y la participación de 30 empresas; en 2025 las inserciones ascendieron a 260, con 1540 postulantes y 35 empresas. En lo que va de 2026, ya se registran 67 inserciones laborales, 84 ingresos a entrenamiento y 35 incorporaciones efectivas al mercado formal. Además, destacó que cada 15 minutos se entrevista y capacita a un postulante en la Dirección de Empleo.

Finalmente, sostuvo que “la Ciudad Capital, la Capital de todos los sanjuaninos, la Ciudad de las oportunidades confía en su capital humano, confía en sus vecinos y acá tenemos vecinos capacitados con deseos de trabajar que se insertan ya al mundo del trabajo para hacer que San Juan sea luz en el mundo”.

Cada convenio firmado representa un proyecto de vida que comienza a construirse y fortalecerse a través del empleo. Las empresas que participan desde marzo de 2026 son: Trielec SA – Trielec, Sostén SA – Solimin, Global Traders SAS – Only San Juan, Artepan SAS – Artepan, Camino del Oeste SA – Avícola Myriam y GDE Servicios San Juan SA – Prolimp.

