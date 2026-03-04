Marzo Mes de la Mujer

Durante el mes de marzo, desde el Sindicato de Empleados de Comercio, a través de la Secretaría de la Mujer, generamos conciencia sobre los distintos ámbitos que atraviesan la vida de las mujeres: la salud, el trabajo, los derechos y el bienestar integral.

En este camino, ponemos especial énfasis en la prevención y el cuidado de la salud, promoviendo información, acompañamiento y acceso a controles médicos, entendiendo que cuidar a las mujeres es fortalecer a toda la comunidad.

Informarse es un derecho.

Cuidarse es una prioridad.

Acompañarse es una construcción colectiva.

Mirna Moral

Mirna Moral

Secretaría General