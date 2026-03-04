Nuevas opciones

EL REPORTERO 4 de marzo de 2026
vacaciones soñadas

Nuevas opciones para tomarte unos días❗️acércate por la Secretaría de Turismo (sede gremial)

Mirna Moral

Secretaria General

viajes SEC

Viaja con el Sindicato Empleados de Comercio

mama SEC

Marzo Mes de la Mujer

hiper chango

Despidos en Hiperchango: 11 trabajadores cesanteados en la provincia y más de 200 a nivel nacional

EL REPORTERO 2 de marzo de 2026