POLÍTICA Cristian Andino emitió su voto EL REPORTERO 26 de octubre de 2025 🏫 El exintendente, sufragó en la escuela Juan Larrea, Mesa 1211 • Laprida s/n, San Isidro • Departamento San Martín a las 11.30 hs.📍 Ubicación: https://maps.app.goo.gl/fZdnAk1PrC5oT3he7