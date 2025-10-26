Yo ya voté

EL REPORTERO 26 de octubre de 2025
Enzo Cornejo votando

Enzo Cornejo es vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan también presidente del PRO, emitió su sufragio y manifestó: Cada voto es una oportunidad para seguir construyendo la provincia que soñamos.

Andino voto

Cristian Andino emitió su voto

Orrego Juan Jose voto

Ya voté!

Orrego votando

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: “Disfruto este día democrático, una oportunidad para que todos podamos elegir en igualdad”

