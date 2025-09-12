“Desafío Sarmiento”, un proyecto que revaloriza la historia y el pensamiento

En un acto cargado de entusiasmo, compromiso educativo y reconocimiento a nuestra identidad cultural, el vicegobernador Fabián Martín acompañó la presentación del proyecto Desafío Sarmiento, organizado por el Colegio Secundario Jorge Luis Borges del departamento Chimbas.

La actividad contó también con la participación de la diputada provincial Marcela Quiroga, autoridades educativas, docentes, estudiantes y representantes de diversas instituciones académicas y culturales de la provincia.

El «Desafío Sarmiento» tiene como eje central la figura y el legado de Domingo Faustino Sarmiento, abordado desde una perspectiva integradora y colaborativa. El proyecto busca fomentar en los jóvenes el interés por la historia, la lectura y la reflexión crítica, además de fortalecer habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo y la argumentación.

La propuesta incluye estudiantes de 5° y 6° año del ciclo orientado de nivel secundario, tanto de escuelas públicas como privadas y técnicas, quienes participan en equipos respondiendo preguntas de múltiple opción y desarrollando temas a partir de la lectura de obras claves de Sarmiento:

Facundo: civilización o barbarie

Recuerdos de provincia

Vida de Dominguito

Viajes en Europa, África y América

El certamen reunió a 24 instituciones educativas de distintos departamentos de San Juan, incluyendo Capital, Chimbas, Angaco, Rivadavia, Sarmiento, Albardón, Pocito, Santa Lucía, San Martín y 25 de Mayo.

Durante la jornada, se contó con la valiosa presencia de representantes de la Junta de Estudios Históricos de San Juan, de la Asociación Casa Natal de Sarmiento y docentes de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, quienes integraron el jurado y compartieron su mirada sobre el aporte pedagógico y cultural de la propuesta.

El proyecto generó un profundo impacto formativo en los estudiantes, promoviendo no solo la valoración de la figura de Sarmiento en los planos provincial, nacional e internacional, sino también el compromiso de los jóvenes con el estudio y el trabajo académico en contextos desafiantes.

Desde la Legislatura Provincial, se valoró especialmente esta iniciativa que integra educación, cultura e identidad, y que potencia el rol de las escuelas como espacios de pensamiento, participación y construcción ciudadana.