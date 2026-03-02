Despidos en Hiperchango: 11 trabajadores cesanteados en la provincia y más de 200 a nivel nacional

Durante la mañana del viernes, alrededor de las 8, el sindicato tomó conocimiento de que se iban a producir despidos en las sucursales de Hiperchango de la provincia. En total, 11 trabajadores fueron cesanteados: cuatro pertenecientes a una sucursal, cuatro a otra y tres a una tercera.

La información fue confirmada desde Buenos Aires, donde también se consultó si la medida tendría continuidad. Desde la empresa no se brindaron precisiones al respecto, limitándose a informar que, por el momento, los despidos alcanzan únicamente a estas 11 personas.

Cabe destacar que esta situación no es aislada, ya que los despidos se produjeron a nivel nacional y alcanzan a unas 200 personas en el total de las sucursales que la cadena de supermercados posee en el país.

Tras conocerse la noticia, el sindicato se puso en contacto de manera inmediata con miembros de la Comisión Directiva y delegados, quienes ya tenían conocimiento de la situación desde la noche anterior, lo que permitió una rápida intervención gremial.

Las notificaciones comenzaron a realizarse a partir del día viernes y se extendieron a lo largo de la jornada. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si todos los trabajadores afectados ya fueron notificados.

Asimismo, se recordó que este jueves estaba prevista una audiencia con la empresa Dorinka, instancia en la que se buscará verificar si los despidos continuarán y llevar tranquilidad a los trabajadores.

Desde el sindicato señalaron que, en este caso, la empresa aplicó el criterio que establece la ley laboral, despidiendo a los últimos empleados ingresados, muchos de ellos con poca antigüedad, de un año o menos, e incluso algunos que aún se encontraban en período de prueba.

Finalmente, se informó que los trabajadores despedidos serán recibidos en el sindicato para realizar consultas sobre la liquidación final y recibir el asesoramiento correspondiente, garantizando el acompañamiento gremial en todo el proceso.