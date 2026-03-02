Educación dio inicio al Ciclo Lectivo 2026 en toda la provincia

La ministro Silvia Fuentes, acompañó el acto de apertura en la Escuela Fray Luis Beltrán, en Rawson, en una jornada que marcó el comienzo de clases para los estudiantes sanjuaninos.



El Ministerio de Educación dejó formalmente inaugurado el Ciclo Lectivo 2026 para las instituciones de gestión estatal y privada de Educación Inicial, Primaria, Educación Primaria de Jóvenes y Adultos y Educación Especial.

El inicio de clases fue establecido oportunamente en el pre calendario escolar aprobado en diciembre y garantiza el cumplimiento de 189 días de clases, en línea con el compromiso asumido en el Consejo Federal de Educación.

En simultáneo, directores de área y supervisores del Ministerio de Educación participaron de los actos de inicio en distintos establecimientos de la provincia.

En esta jornada también se concretó un acto administrativo clave en el marco del Ingreso a la Docencia: la presentación y toma de posesión de cargos por parte de los docentes que fueron designados recientemente.

Durante su mensaje, la ministro Silvia Fuentes expresó: “Como nos pide el gobernador Marcelo Orrego, vamos a seguir trabajando para transformar la educación de San Juan a través de programas y planes, con más tecnología en las aulas, con el boleto escolar gratuito y con acciones que garanticen mejores aprendizajes”.