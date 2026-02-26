Detenido por intentar robar un rodado de un local en Rawson

Un hombre, Jaled, de 36 años, fue detenido en Rawson por intentar robar una bicicleta en el exterior de un local de «Rapicuotas» en calle Santa Rosa.

La víctima había dejado la bicicleta sin seguridad en la vereda y vio a Jaled intentando llevársela. La policía lo aprehendió a los pocos metros.

La bicicleta fue recuperada y se encontraba en buen estado. El Ayudante Fiscal, Dr. Usin Emiliano, de la UFI de Flagrancia, inició el procedimiento correspondiente.

Jaled fue puesto a disposición de la Justicia provincial por el delito de hurto en grado de tentativa.