Operativo en San Carlos: recuperan aves autóctonas y desmantelan invernadero de cannabis

La Unidad Rural 4 de San Carlos llevó a cabo un operativo que incluyó la ejecución de dos medidas judiciales otorgadas por el Juzgado de Paz de Sarmiento, logrando recuperar 14 aves autóctonas de la provincia, de las siguientes especies: venteveo, boquense, diuca, cardenal copete rojo, tordo negro y chamichina. Además, se secuestraron 30 jaulas de diferentes tamaños.

Durante la inspección, la policía descubrió un invernadero casero con 26 plantas de cannabis, algunas de hasta 3,20 metros de altura, y elementos para el secado y estiramiento del producto. Se detuvo a Vazquez de 23 años, y una mujer de apellido Illanes de 40 años, quienes quedaron vinculados a un expediente contravencional por infringir la Ley 941-R y la Ley 606-L.

Paralelamente, personal de las Unidades Rurales 1, 3 y 4 realizaron operativos en rutas 40 norte, 20 y 141, labrando actas de infracción por animales sueltos y aplicando el artículo 70 de la Ley 941-R. Los equinos fueron devueltos a sus dueños después de la intervención.