Detienen a un sujeto por intento de robo

La policía de San Juan, a través de la División Comando Radioeléctrico Oeste, detuvo a Paez (29) por intento de robo de una bicicleta en el Barrio Altos de Natania, Rivadavia.

El hecho ocurrió cuando un vecino visualizó a Paez intentando sustraer una bicicleta mountain bike marca Taon Montpellier, rodado 29, del domicilio de un hombre de 52 años. Paez intentó huir, pero fue aprehendido en Av. Ignacio de la Rosa, La Bebida.

La policía encontró la bicicleta en poder de Paez, quien no pudo acreditar su propiedad. El dueño de la bicicleta, reconoció el rodado como de su propiedad.

Paez quedó a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del Dr. Juan Mattar, por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.