Un hombre agredió a otro en Santa Lucía

La policía de San Juan, a través de la Comisaría 29°, detuvo a Pérez Jofre (23) por lesiones leves en el barrio Villa 1° de Mayo, Chimbas.

El hecho ocurrió cuando la víctima, un joven de 23 años, se dirigía a su domicilio en calle Buenos Aires, Santa Lucía, y fue abordado por Perez Jofre, quien lo atacó con un elemento cortante, provocándole lesiones en el hombro y tórax izquierdo.

La víctima logró huir y alertar a la policía, que detuvo a Perez Jofre en el lugar. El sujeto fue trasladado al Hospital Rawson, donde se le diagnosticó neumotórax izquierdo y heridas cortantes.

Perez Jofre quedó a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del Dr. Cuk German, por lesiones leves.