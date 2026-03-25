Recuperan motocicleta abandonada en Capital

La policía de San Juan, a través de la Comisaría 27°, recuperó una motocicleta Zanella ZB 110 cc, color gris, abandonada en la intersección de Santa María de Oro y calle San Lorenzo, Capital.

El vehículo, con freno del pie dañado y espejo retrovisor derecho en la gaveta, fue abandonado por dos ocupantes que huyeron hacia el interior del Barrio FUVA después de caer al piso.

La policía consultó a la base SIFCOP y determinó que la motocicleta pertenece a una mujer y no tiene pedido de secuestro.

El caso quedó a cargo de la UFI Flagrancia, a cargo del Dr. Cuk German, por actuaciones para establecer procedencia.