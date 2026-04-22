Dos jóvenes detenidos tras asalto armado en Rawson

Dos adolescentes fueron aprehendidos por una tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego. La causa quedó en manos de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00. Un joven de 19 años, circulaba en su bicicleta Venzo rodado 29 por calle O’Higgins de oeste a este. Al llegar a Las Heras fue interceptado por dos sujetos en una moto Corven Triax blanca con asiento rojo.

Según relató, ambos exhibieron armas de fuego y le exigieron: “Dame el celular”. Uno bajó de la moto y lo requisó. El joven les dijo que el teléfono estaba en la mochila que llevaba en la espalda. Al intentar sacársela se produjo un forcejeo.

Ante una nueva exhibición del arma, entregó sus pertenencias. Le sustrajeron una mochila roja y blanca con ropa, un par de John Foos talle 43, un inflador, un cargador Motorola, llaves, y una billetera de cuero bordó con su DNI, tarjetas y dinero en efectivo. También se llevaron un celular tornasolado con funda transparente.

Tras el robo, la víctima se abalanzó sobre la motocicleta y provocó la caída del rodado y de ambos agresores. Uno volvió a mostrar el arma y el joven logró quitársela y arrojarla a una cuneta. Describió el arma como una pistola pequeña, gris, con cinta aisladora en la empuñadura y deformaciones en la mira, compatible con fabricación casera. No pudo precisar si tenía cargador.

Personal policial aprehendió a los dos sospechosos: uno de 17 años y otro de 14, ambos con domicilio en Barrio La Estación, Rawson. La víctima sufrió lesiones y pidió ser examinado.

El hecho quedó caratulado como tentativa de robo agravada por el uso de arma de fuego. Subcomisaría Villa Hipódromo llevó adelante las medidas correspondientes.