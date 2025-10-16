Dos mujeres, dos historias que nos inspiran

Recibí a las dos santaluceñas que nos representarán como Emprendedoras del sol, manifestó el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego.

Sabrina Tello lidera un emprendimiento familiar de premoldeados en cemento granulado volcánico. Sus parrilleros, mesas y piezas rústicas se destacan por su diseño y practicidad a la hora de instalarlos.

Gabriela Vega Pasteleria , creadora de Las Mulatas, combina tradición y sustentabilidad con sus alfajores regionales y cuencos de economía circular . Cada material reciclado cobra nueva vida a través de sus manos.

Ambas son ejemplo de esfuerzo y compromiso por el medio ambiente. Nos representarán en la Fiesta Nacional Del Sol con identidad local, creatividad y visión sustentable.

Gracias por visitarme y por inspirar con su ejemplo ¡Santa Lucía brilla junto a ustedes!