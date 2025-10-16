¡Este viernes celebramos a quienes hacen funcionar nuestra ciudad!
Con motivo del Día del Empleado Municipal, recordamos a los vecinos que habrá atención limitada en algunos servicios.
Te invitamos a planificar tus actividades y consultar el flyer para más detalles sobre horarios y servicios disponibles.
Para reclamos o emergencias, los vecinos pueden comunicarse a:
• Atención al Vecino: 2644 435809
• COEM: 2644 032063
Gracias a todos los trabajadores municipales por su compromiso diario con la comunidad