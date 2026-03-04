El momento del impacto del torpedo que hundió a la fragata iraní Iris Dena en el Océano Índico

Un submarino abatió una nave militar de Irán en aguas internacionales próximas a Sri Lanka, lo que constituye el primer caso de destrucción de un buque enemigo mediante torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial

En una operación sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, un submarino estadounidense hundió a la fragata iraní Iris Dena en aguas internacionales del Océano índico. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, presentó el video del ataque y afirmó que la embarcación iraní fue alcanzada por un torpedo mientras navegaba cerca de las costas de Sri Lanka, creyendo estar fuera de peligro.

Durante la rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth declaró que el ataque representa el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo estadounidense en más de siete décadas. “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa”, afirmó. El funcionario añadió que, a cuatro días del inicio de las hostilidades, Estados Unidos mantiene la ventaja y anticipó el uso de bombas de gravedad de precisión, asegurando un arsenal “casi ilimitado”.

La fragata Iris Dena pertenecía a la clase Moudge, desarrollada por Irán a partir de modelos anteriores. Con un desplazamiento de entre 1.300 y 1.500 toneladas, el buque medía 94 metros de eslora y 11 metros de manga. Disponía de una plataforma para helicópteros y un sistema de propulsión avanzado, impulsado por cuatro motores “Bonyan 4” de fabricación nacional, cada uno con 5.000 caballos de fuerza, para una potencia total de 20.000 hp. Además, contaba con propulsión transversal en proa, lo que mejoraba su maniobrabilidad en operaciones complejas.

El ataque se produjo a unos 74 kilómetros (40 millas náuticas) del puerto de Galle, en la costa suroccidental de Sri Lanka. El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó en el Parlamento que la fragata iraní transportaba al menos 180 tripulantes cuando emitió la señal de socorro. Tras el incidente, la Marina de Sri Lanka desplegó dos embarcaciones y un avión para asistir en las tareas de rescate, actuando conforme a las obligaciones internacionales de búsqueda y salvamento que corresponden a la zona.

Fuente: Infoabe