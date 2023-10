El pedido desesperado del padre de dos argentinos secuestrados durante el ataque terrorista de Hamas a Israel

El periodista y educador Itzik Horn reclamó al Gobierno nacional que interceda para lograr la liberación de sus hijos Iair y Eitan, que desaparecieron luego de la incursión de la organización terrorista palestina.

Iair y Eitan Horn, dos ciudadanos argentino-israelíes, permanecen desaparecidos desde el sábado luego del ataque de Hamas. El kibutz Nir Oz, en una zona del sur de Israel cercana a la Franja de Gaza, fue uno de los blancos de la violencia y ambos hermanos vivían en esa pequeña localidad. Ofelia Roitman (77), otra de las argentinas que no se sabe dónde está, también era vecina. En un manto de incertidumbre y sin novedades sobre su paradero, el periodista y educador Itzik Horn, pidió ayuda al Gobierno para lograr la liberación de sus hijos presuntamente secuestrados por la organización terrorista.

Foto: Hernán Feler y su tía Ofelia, desaparecida tras el ataque terrorista

“Soy el papá de Iair y Eitán que están desaparecidos desde hace una semana. Deducimos que están en manos de los terroristas del Hamás. Fueron secuestrados del kibutz Nir Oz”, comienza el video difundido por Itzik.

“Yo te pido encarecidamente hacer todo lo posible -continúa- para exigirle al Gobierno y al señor presidente de la Argentina, el señor (Alberto) Fernández, que exija la inmediata liberación no solo de los rehenes argentinos, sino de todos los rehenes. Pero fundamentalmente de los rehenes argentinos. No solo es un acto político, es un acto de humanidad”, exhortó.

Itzik Horn fue director del establecimiento educativo israelita Max Nordau entre la década de los ‘80 y ‘90 y, desde hace 23 años vive junto a su familia en Israel. Su último contacto con Iair y Eitan fue el sábado a la mañana, antes de que se produjera la masacre sobre territorio israelí. El domingo, Itzik trató de comunicarse nuevamente sin éxito.

“Mis dos hijos faltan desde el sábado. No tenemos contacto con ellos, no sabemos nada de ellos ni tenemos ningún tipo de información. Sólo sabemos que después de que los terroristas entraron al kibutz nosotros perdimos contacto”, contó Itzik en una conferencia de prensa para periodistas de América latina organizada por el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, de la que participó Infobae en los últimos días.

“En los hospitales no están. Desde el domingo veo los videos de Hamas con desesperación para buscar a mis hijos. Como argentino, usar el término desaparecido me connota, pero la verdad es que están desaparecidos. Quiero saber el destino de mis hijos. Lo único que pido es que me digan donde están. Estoy tratando de sacar fuerzas desde no las tengo”, lamentó.

Personalidades como el actor Ricardo Darín junto a familiares y amigos de los hermanos Iair y Eitan Horn lanzaron este miércoles una campaña en redes sociales para pedir por la liberación de los argentinos.

A través de un video difundido a través de la cuenta de Instagram @liberenaloshorn, familiares y amigos de los hermanos desaparecidos exigieron: “Por favor, devuelvan a los argentinos”. “Liberen a la gente inocente, por favor detengan esto”, expresó Darín en otro pasaje del video.

Según confirmó el canciller Santiago Cafiero en declaraciones radiales, hasta el momento son 15 los argentinos sobre los que no hay rastros después de producirse el ataque realizado por Hamas. En la masacre, además, murieron otros siete argentinos, entre otros cientos de víctimas. El ministro de Relaciones Exteriores reclamó que “Hamas acepte el requerimiento de la comunidad internacional para que se liberen los rehenes”.

Nir Oz (en hebreo Pradera de la Fuerza), el lugar donde vivían los hermanos Horn y es un kibutz, un tipo de comunidad agrícola autosuficiente. El sitio está en el desierto del Néguev, al noroeste, entre Magen y Nirim, y está bajo la jurisdicción del Consejo Regional de Eshkol. En 2021 tenía una población de 393 habitantes. En ese lugar también desapareció Ofelia Feler de Roitman, quien vivía allí desde 1985. Su esposo Héctor estaba en el hospital por una operación de cadera y la mujer estaba sola en la casa cuando comenzaron los bombardeos y la ola de violencia.