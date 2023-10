Robo a un camionero

PERSONAL POLICIAL COMISARIA QUINTA. Tras tareas investigativas informa personal policial, tras tomar conocimiento de la denuncia radicada por la Señor RODRIGUEZ de 40 años de edad, de profesión camionero, con domicilio en dpto. Santa Lucía, San Juan, que la tarde del miércoles pasado dejó su camión estacionado frente a su domicilio donde constató luego que personas de filiaciones desconocidas le sustrajeron de su acoplado una carpa de 11 × 05 metros, de color verde, con la Inscripción “RODRIGUEZ”; abocados de inmediato a la investigación del ilícito y tras un sin numero de tareas de investigación, se pudo realizar el allanamiento extendido por el Segundo Juzgado de Instrucción, en el interior de B° Santa Clara; logrando exitosamente secuestrar no solo la carpa sustraída, si no también proceder a la detención de un ciudadano mayor de edad de apellido LEGUIZA. Además se abrió una nueva causa investigativa en razón de haberse encontrado varios efectos de dudosa procedencia, que los ocupantes del inmueble no podían acreditar propiedad de ningún modo. Entre esos efectos se encuentran sillas metálicas similar a las utilizadas por los establecimientos educativos de la provincia, una cubierta de automóvil, un parlante de 15 pulgadas, una consola de gran porte; tres bicicletas R-26 tipo todo terreno, de color negro; una caja musical de 15 pulgadas (sin parlantes); dos carpas de material lona; una máquina de soldar; un cable de color negro tipo taller, de 15 metros de longitud aproximadamente; una caja de tubos con llaves de tubo de gran valor económico, otra una caja con dos parlantes de 12 pulgadas; un parlante de ocho pulgadas, una batería marca Moura de 65 W; una rueda de auxilio rodado 13 un gato hidráulico de tipo tijera, dos garrafas de gas 10 kilogramos color blanco; una bicicleta fija;, dichos efectos fueron trasladados a la Comisaria Quinta quedando invitados todos aquellos damnificados de ilícitos a constituirse en la sede policial para efectuar reconocimientos respectivos.