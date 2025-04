El vicegobernador presente en la jornada por la defensa de la Familia y la Vida

En el marco del Día del Niño por Nacer, conmemorado el 25 de marzo, el señor vicegobernador Fabián Martín participó de la apertura de la 1ª Jornada Internacional «Familia y Vida», bajo el lema “Si hay vida, hay esperanza”. El evento se llevó a cabo el sábado 29 de marzo en el Teatro del Bicentenario, con la presencia de los diputados Juan de la Cruz Córdoba y Mónica González.

Durante su discurso, el titular del Poder Legislativo expresó con orgullo: “Llevo con mucho honor el pañuelo celeste. Hay aspectos en la vida que no son negociables, y uno de ellos es la defensa de la vida y de la familia”.

A continuación, destacó que “tanto mujeres como hombres somos seres complementarios, y ambos nos necesitamos. Si logramos construir una sociedad basada en familias sólidas, conseguiremos también una provincia bien constituida. Como decía la Madre Teresa: ‘El amor comienza en casa’. Debemos vivir con amor, porque amar es servir, es solidaridad, es transmitir valores. Esta jornada, con tantas personas presentes, me demuestra que todos comparten ese amor. Por ello, los invito a seguir trabajando siempre por nuestra familia.”

El vicegobernador subrayó luego la importancia de la causa: “Lo que ustedes están haciendo es crucial: defender la familia, proteger a los niños por nacer, cuidar a los niños que ya nacieron y a nuestros adultos mayores. Debemos seguir trabajando en profundidad para defender la vida. Todavía me cuesta entender cómo pudo aprobarse una ley que permita el aborto. En la Constitución, los derechos fundamentales se encuentran establecidos, y el primero de estos, que condiciona a todos los demás, es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida, los demás derechos pierden sentido. Este tipo de encuentros nos dan esperanza. Hay muchas personas como ustedes, con mucho para dar, dispuestas a luchar por la vida en general y por los niños por nacer en particular. Nunca debemos rendirnos. Esta batalla es innegociable, y aunque no sé cuándo, sé que la vamos a ganar.”

Es importante señalar que el objetivo de esta jornada fue promover el valor fundamental de la vida y de fortalecer a la familia que es donde se encuentran los cimientos para crecer y desarrollarse plenamente. Durante el evento, se compartieron testimonios y reflexiones que demostraron que la familia y el desarrollo personal no son conceptos opuestos, sino que se complementan y son esenciales para alcanzar la plenitud humana. Además, se habló sobre la necesidad de generar políticas que protejan y apoyen a cada miembro de la sociedad.

Escrito por: Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Pablo Carelli