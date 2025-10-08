En el mes rosa continuamos con los operativos de salud en tu barrio
Podés completar tu carnet de vacunas, controlar la presión arterial y glucemia, además vas a poder hacerle tus consulta a la nutri y al médico clínico.
Como las mascotas son parte de la familia, podés también vacunarlas y desparasitarlas
Te esperamos de 9 a 12hs
Miércoles 8 de octubre Asentamiento Río San Juan
Martes 14 de octubre Bº Cuesta del Viento
Jueves 16 de octubre Asentamiento Pedro Echagüe
Miércoles 22 de octubre Plaza Héroes de Malvinas
No olvides llevar tu carnet y el de tu mascota