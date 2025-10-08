En el mes rosa continuamos con los operativos de salud en tu barrio

Podés completar tu carnet de vacunas, controlar la presión arterial y glucemia, además vas a poder hacerle tus consulta a la nutri y al médico clínico.

Como las mascotas son parte de la familia, podés también vacunarlas y desparasitarlas

Te esperamos de 9 a 12hs

Miércoles 8 de octubre Asentamiento Río San Juan

Martes 14 de octubre Bº Cuesta del Viento

Jueves 16 de octubre Asentamiento Pedro Echagüe

Miércoles 22 de octubre Plaza Héroes de Malvinas

No olvides llevar tu carnet y el de tu mascota