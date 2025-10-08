X Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios

EL REPORTERO 8 de octubre de 2025
Orrego salud santa

Recibí en nuestro querido departamento, en el Camping Don Bosco, el X Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios, manifestó el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego.

Fue un verdadero honor compartir esta jornada junto al Sr. Ministro de Salud, Dr. Amílcar Dobladez, acompañado por representantes de áreas técnicas, jefaturas departamentales y referentes provinciales vinculados a la Atención Primaria de la Salud, quienes con compromiso y dedicación fortalecen el trabajo en territorio.

Gracias por permitirme ser parte del reconocimiento a cada uno de los agentes sanitarios que, con vocación, pasión y corazón, acompañan a nuestros vecinos en los Centros de Atención Primaria de la Salud. 💙🌿

Es un orgullo abrir las puertas de nuestra casa para homenajear a quienes cuidan de todos nosotros.#salud

Más historias

depor santa

¿Querés más energía, un mejor ánimo y una vida más activa?

EL REPORTERO 8 de octubre de 2025
Orrego jinetes

Hay días que se viven distinto… y este domingo fue uno de esos

EL REPORTERO 8 de octubre de 2025
mes rosa

En el mes rosa continuamos con los operativos de salud en tu barrio

EL REPORTERO 8 de octubre de 2025