En San Juan hay 620.823 electores habilitados para votar en 1.843 mesas

Este año, la provincia participará en las elecciones legislativas nacionales para renovar sus tres bancas en la Cámara Baja. El proceso se realizará bajo el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), herramienta que permite visualizar en una misma hoja todas las listas participantes, optimizando la transparencia y reduciendo la posibilidad de errores o faltantes de boletas.

En total, 620.823 electores están habilitados para emitir su voto en 1.843 mesas, distribuidas en 241 establecimientos a lo largo de las 19 secciones y 145 circuitos que conforman la geografía electoral de San Juan.

Serán nueve las listas que competirán por las tres bancas nacionales. Frente Por San Juan; Partido Libertario; Cruzada Renovadora; Hacemos; Fuerza San Juan; Evolución Liberal; Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad; Ideas de la Libertad y La Libertad Avanza.

El Tribunal Electoral Provincial, en coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad y la Policía de San Juan, implementará un operativo especial para garantizar el normal desarrollo del acto comicial en toda la provincia.

Cada ciudadano recibirá una Boleta Única de Papel y una lapicera para marcar su preferencia dentro del cuarto oscuro. El voto deberá realizarse con una única marca por categoría. Luego, la boleta se pliega según las instrucciones y se deposita en la urna. En caso de marcar más de una opción dentro de la misma categoría, el voto será anulado en ese tramo.

Los electores pueden consultar el padrón definitivo en el sitio www.padron.gob.ar, donde se informa el número de mesa, el orden y el establecimiento correspondiente a cada votante.

Votantes y mesas por departamentos:

Capital: 93.654 electores; 284 mesas

Santa Lucía: 45.923 electores; 134 mesas

Chimbas: 74.874 electores; 216 mesas

Rivadavia: 76.726 electores; 223 mesas

Zonda: 4.954 electores; 15 mesas

Rawson: 102.405 electores; 297 mesas

9 de Julio: 9.772 electores; 29 mesas

San Martín: 10.796 electores; 32 mesas

Angaco: 9.247 electores; 29 mesas

Albardón: 23.135 electores; 69 mesas

Ullum: 4.916 electores; 15 mesas

Pocito: 51.587 electores; 151 mesas

Sarmiento: 20.358 electores; 64 mesas

25 de Mayo: 15.319 electores; 46 mesas

Caucete: 32.504 electores; 97 mesas

Valle Fértil: 6.963 electores; 23 mesas

Jáchal: 20.274 electores; 65 mesas

Iglesia: 8.188 electores; 26 mesas

Calingasta: 9.228 electores; 28 mesas