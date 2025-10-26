Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: “Disfruto este día democrático, una oportunidad para que todos podamos elegir en igualdad”

San Juan elige hoy legisladores nacionales. Este domingo 26 de octubre se celebra en el país un nuevo acto eleccionario, oportunidad en que los argentinos decidirán democráticamente quiénes serán sus nuevos legisladores. En este contexto, los sanjuaninos concurren también a las urnas para elegir diputados nacionales.

Durante la jornada, el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, llegó cerca de las 11 a la escuela Valle del Tulum, ubicada en La Legua, Santa Lucía, para emitir su voto.

Allí, el gobernador saludó a los votantes y vecinos que se acercaron al lugar, dialogó con ellos y además expresó: “Disfruto este día que tiene que ver con la democracia, un día sublime donde todos somos iguales y tenemos la oportunidad de elegir. Recuerdo cuando fui candidato a intendente por primera vez; mi papá me dijo que empezara por la parroquia Santa Lucía para que Dios me ayudara. Desde entonces, la vida me fue llevando con esfuerzo y perseverancia, y hoy tengo la oportunidad de estar acá, acompañando a nuestros candidatos”.