RIVADAVIA Escuela de vóley en La Bebida! EL REPORTERO 24 de febrero de 2026 Si te gusta el deporte y tenés ganas de aprender, te esperamos en la Unión Vecinal La Bebida con clases de vóley mixtas y sin cargo desde los 6 años. Unión Vecinal La Bebida Lunes y miércoles De 19 a 20 hs ¡Los esperamos!