Reubicación 2026: sedes habilitadas para estudiantes de Nivel Primario
Las familias que no lograron inscribir a los alumnos en diciembre podrán gestionar la asignación para el ciclo lectivo 2026 los días 26 y 27 de febrero.
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Primaria, informa a padres y tutores que no pudieron inscribir a sus hijos en diciembre o que cambiaron de domicilio, que podrán realizar el trámite de reubicación los días 26 y 27 de febrero, en las escuelas sedes designadas en cada zona y departamento.
Las familias deberán concurrir a la escuela sede correspondiente a su zona o departamento, donde se gestionará la asignación de vacante según disponibilidad. La atención será en los siguientes horarios:
Turno mañana: de 8,30 a 12
Turno tarde: de 12,30 a 17
A continuación, el detalle de escuelas sede para la reubicación:
-Zona 1
Escuela Juan Mantovani, Albardón
-Zona 2
Escuela Juan Jufré, Capital
Escuela Alejandro Aguado, Angaco
-Zona 3
Escuela La Capilla, Calingasta
-Zona 4
Escuela Normal Superior General San Martín, Capital
-Zona 5
Escuela Provincia de Buenos Aires, Capital
-Zonas 6 y 7
Escuela Manuel Antequeda, Caucete
Escuela Mariano Ianelli, Caucete
-Zona 8
Escuela Salvador María del Carril, Chimbas
Escuela Leandro Alem, Chimbas
-Zona 9
Escuela Provincia de La Rioja, Chimbas
-Zona 10
Escuela Provincia de Santa Cruz, Iglesia
-Zona 11
Escuela Antonio Quaranta, Jáchal
-Zona 12
Escuela Provincia de La Pampa, Jáchal
-Zona 13
Escuela Provincia de San Juan, 25 de Mayo
-Zona 14
Escuela Las Hornillas, Pocito
-Zona 15
Escuela Rabindranath Tagore, Pocito
-Zona 16
Escuela Gabriela Mistral-José Hernández, Rawson
-Zona 17
Escuela Mary O’Graham, Rawson
-Zona 18
Escuela Antonio de la Torre, Rawson
-Zona 19
Escuela Provincia de Corrientes, Santa Lucía
-Zona 21
Escuela Provincia de Formosa, Valle Fértil
-Zona 22
Escuela Provincia de Mendoza-San Juan de la Frontera, Rivadavia
-Zona 23
Escuela Independencia Argentina, Rivadavia, Zonda y Ullum
-Zona 24
Escuela José Pedro Cortínez, San Martín, Angaco y Santa Lucía