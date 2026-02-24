Reubicación 2026: sedes habilitadas para estudiantes de Nivel Primario

EL REPORTERO 24 de febrero de 2026
alumna primaria

Las familias que no lograron inscribir a los alumnos en diciembre podrán gestionar la asignación para el ciclo lectivo 2026 los días 26 y 27 de febrero.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Primaria, informa a padres y tutores que no pudieron inscribir a sus hijos en diciembre o que cambiaron de domicilio, que podrán realizar el trámite de reubicación los días 26 y 27 de febrero, en las escuelas sedes designadas en cada zona y departamento.

Las familias deberán concurrir a la escuela sede correspondiente a su zona o departamento, donde se gestionará la asignación de vacante según disponibilidad. La atención será en los siguientes horarios:

Turno mañana: de 8,30 a 12
Turno tarde: de 12,30 a 17

A continuación, el detalle de escuelas sede para la reubicación:

-Zona 1
Escuela Juan Mantovani, Albardón

-Zona 2
Escuela Juan Jufré, Capital
Escuela Alejandro Aguado, Angaco

-Zona 3
Escuela La Capilla, Calingasta

-Zona 4
Escuela Normal Superior General San Martín, Capital

-Zona 5
Escuela Provincia de Buenos Aires, Capital

-Zonas 6 y 7
Escuela Manuel Antequeda, Caucete
Escuela Mariano Ianelli, Caucete

-Zona 8
Escuela Salvador María del Carril, Chimbas
Escuela Leandro Alem, Chimbas

-Zona 9
Escuela Provincia de La Rioja, Chimbas

-Zona 10

Escuela Provincia de Santa Cruz, Iglesia

-Zona 11
Escuela Antonio Quaranta, Jáchal

-Zona 12
Escuela Provincia de La Pampa, Jáchal

-Zona 13
Escuela Provincia de San Juan, 25 de Mayo

-Zona 14
Escuela Las Hornillas, Pocito

-Zona 15
Escuela Rabindranath Tagore, Pocito

-Zona 16
Escuela Gabriela Mistral-José Hernández, Rawson

-Zona 17
Escuela Mary O’Graham, Rawson

-Zona 18

Escuela Antonio de la Torre, Rawson

-Zona 19
Escuela Provincia de Corrientes, Santa Lucía

-Zona 21
Escuela Provincia de Formosa, Valle Fértil

-Zona 22
Escuela Provincia de Mendoza-San Juan de la Frontera, Rivadavia

-Zona 23
Escuela Independencia Argentina, Rivadavia, Zonda y Ullum

-Zona 24
Escuela José Pedro Cortínez, San Martín, Angaco y Santa Lucía

Más historias

pareja tango

Abren las inscripciones a talleres artísticos, recreativos y de estimulación para personas mayores

EL REPORTERO 24 de febrero de 2026
cajero dedo

Los empleados públicos tendrán acreditados sus haberes el 28 de febrero

EL REPORTERO 24 de febrero de 2026
corte riv

¡Atención! Rivadavia

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026