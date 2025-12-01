“España necesita una limpieza total”
Este domingo el PP convocó una concentración, que más que una manifestación, cómo querían venderla, ha funcionado como un mitin político en contra del Gobierno, del PSOE y de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez -Almeida han tomado el estrado para llevar a cabo sus discursos, arropados por miles de personas (40.000 según Delegación de Gobierno y 80.000 según el PP), la cúpula del PP y los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.
“Defender a España es el mayor honor que puede tener un ciudadano”. El líder del PP insistió en la idea de que el país vive bajo un “abuso, impunidad y corrupción”, asegurando que “ellos han perdido la vergüenza, pero España no ha perdido la dignidad”.