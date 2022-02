España: nuevos requisitos de ingreso para adolescentes extranjeros no vacunados

España decidió flexibilizar los requisitos sanitarios de ingreso para adolescentes extranjeros no vacunados. A partir del próximo 14 de febrero regirá una nueva medida para los viajeros entre 12 y 17 años procedentes de terceros países que no integran la Unión Europea o asociados al espacio Schengen y que no tengan el certificado de vacunación de Covid-19.

Este grupo podrá ingresar a España si presentan una prueba molecular o viral de ácido nucleico molecular NAAT o PCR del SARS-CoV-2 con resultado negativo, realizada 72 horas antes de su llegada al país.

La Oficina Española de Turismo, TurEspaña, informó hoy que los menores de 12 años que viajen con un adulto no estarán sometidos a ningún tipo de requisito sanitario, tal y como se realizaba hasta ahora.

“La incorporación de menores de 18 años a la vacunación en muchos países ha sido relativamente reciente sin ser posible en algunos casos completar dicha pauta. Esta situación está suponiendo que familias en las que sus progenitores están vacunados, no puedan viajar con sus hijos”, precisaron en un comunicado.

“Mediante esta orden, el Gobierno de España da respuesta a la situación de desigualdad que afecta a la conciliación de aquellas familias en las que, debido a la actual normativa, progenitores vacunados frente al Covid-19 no pueden viajar con sus hijos e hijas por la falta de acceso a la vacuna por parte de estos últimos”.

“Esta medida está además en sintonía con la propuesta de modificación de la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE, que actualmente está siendo revisada“, añadió el comunicado.

