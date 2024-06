Este jueves 27 de junio sesionará la Legislatura

La Cámara de Diputados de San Juan celebrará este jueves 27 de junio, a las 10 horas, la Quinta Sesión del período ordinario.

A continuación, se detallan los temas a tratar:

Convenio con la Obra Social Provincia

Tras haber obtenido despacho favorable en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Salud y Discapacidad, el cuerpo legislativo abordará un proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo que propone ratificar el Convenio Específico, suscripto el 30 de enero del 2024, entre el Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan y la Obra Social Provincia, cuyo fin es establecer que las prestaciones médicas de Diagnóstico por Imágenes Híbridas Quirúrgicas, denominadas PET-CT, para los beneficiarios de la Obra Social Provincia sean efectuadas dentro del ámbito de la provincia a través del Centro de Medicina Nuclear, ratificado por Decreto N° 760-MS-2024 de 15 de mayo de 2024.

Ejecución del Proyecto de Obra: “Ciudad Judicial- 1º etapa”

Por otro lado, la Legislatura pondrá a consideración en el recinto un proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo que proponer aprobar el Acta para la Ejecución del Proyecto de la Obra Ciudad Judicial de San Juan-1′ Etapa, celebrada el 6 de junio de 2023; entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Gobierno de la Provincia de San Juan.

Este asunto tuvo despacho en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; y de Obras y Servicios Públicos.

Convenio con el CFI

Tras despacho favorable en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; de Hacienda y Presupuesto; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Cámara tratará un proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo que propone aprobar el Convenio Marco de Cooperación, suscripto el 5 de septiembre de 2022, entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objeto de establecer entre las partes un mecanismo de articulación para la realización de acciones de apoyo, estímulo y fortalecimiento para eficientizar el uso de los recursos hídricos de la Provincia de San Juan, ratificado por Decreto N° 1499-MOSP-2023, del 28 de agosto de 2023.

Prohibición de ingreso a casinos a deudores alimentarios

Luego de la emisión de despacho positivo en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Desarrollo Humano y Laboral; la Legislatura someterá a votación en el recinto un proyecto de Ley presentado por Interbloque Cambia San Juan, el cual establece la prohibición del ingreso a casinos, salas de juegos de azar de la Provincia a deudores alimentarios.

En este sentido, se establece en el artículo 1º: “Se prohíbe el ingreso a casinos, salas de juego de azar y salas de bingo de la Provincia, a deudores alimentarios e incumplidores de los deberes de asistencia familiar, incluidos en los registros especiales habilitados a tales efectos en la provincia.

Mientras que el artículo 2º se instaura: “El Poder Judicial de la provincia de San Juan debe garantizar el acceso al registro establecido en el artículo 1° de la presente Ley a todos los concesionarios de los casinos, salas de juego de azar y salas de bingo de la Provincia”.

Por último, en el artículo 3º se establece “La Caja de Acción Social o el organismo que en el futuro lo reemplace, debe velar por su cumplimiento, a través de los procedimientos que estime necesarios para tal fin”.

Cuenta General Ejercicio 2022 del Tribunal de Cuentas de la provincia

Tras despacho favorable de la comisión de Hacienda y Presupuesto, el cuerpo legislativo pondrá a consideración un proyecto de Resolución por el cual se aprueba la Cuenta General Ejercicio 2022 del Tribunal de Cuentas de la Provincia, considerando el informe del auditor, CPN Pablo Julián De Nardo, designado oportunamente por Resolución N° 50-2023 de esta Cámara; y que se ha expedido el vocal interviniente, CPN Daniel Pérez Celedón.

En el artículo 2º “Se ordena al Tribunal de Cuentas de la Provincia, abone al CPN Pablo Julián De Nardo; DNI N°37741814, lo dispuesto por el Artículo 121 de la Ley N° 1100-E, en concepto de cancelación por los trabajos profesionales realizados a los fines del estudio de la Cuenta General del Ejercicio Año 2022 de ese Tribunal de Cuentas, por los dictámenes producidos y remitidos a la Vocalía IV de ese Tribunal, a cuyo fin deberá realizar la imputación del gasto y la totalidad del trámite administrativo para realizar el pago, previa presentación de la factura correspondiente”.

Modificación del Reglamento Interno de la Legislatura

Después de haber obtenido despacho favorable en la comisión de Peticiones y Poderes, los legisladores tratarán un Proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San Juan, por el que se sustituyen el Artículo 240 y el Artículo 255 de la Resolución N° 115-2023, Reglamento Interno de la Cámara de Diputados.

De esta manera, se proponen que queden redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 240.- En la discusión en particular, si Secretaría Legislativa anuncia o menciona cada artículo, con cada inciso o cada párrafo, cuando el proyecto no posee artículos y sobre él no se efectúa observación alguna, se considera aprobado por la unanimidad de los presentes, omitiendo de este modo la votación por cada uno de ellos. Sin embargo, se deben someter a votación única y final el conjunto de artículos, o párrafos, que no fueron observados o modificados.”

“ARTÍCULO 255.- Mayoría Requerida: Para que un asunto se considere aprobado se requiere la mayoría simple de los votos emitidos, salvo en los casos que la Constitución de la Provincia, exija una mayoría diferente. La mayoría simple es de los miembros presentes.”

Modificación de la Ley de Registro Provincial de Obras Sociales de la Provincia de San Juan

Por otro lado, los diputados pondrán a consideración sobre tablas un proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo que propone la modificación de la Ley Provincial N°714 — S, sobre el Registro Provincial de Obras Sociales, que tiene a su cargo la inscripción de toda entidad y/o caja complementaria que reconozca afiliaciones o prestaciones de salud en el ámbito del territorio provincial.

Modificación de la Ley que instituye la Mención de Honor Maestro Mario Pérez

Además, el cuerpo legislativo tratará sobre tablas un proyecto de Ley presentado por el interbloque Cambia San Juan el cual busca reformar la Ley 1984-P que instituye la distinción “Mención de Honor Maestro Mario Pérez”.

Proyectos de Resolución

Asimismo, la Legislatura deberá poner a consideración en el recinto los siguientes proyectos de Resolución que proponen declarar de interés: