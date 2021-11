Estos son los valores de las entradas para Argentina – Brasil

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la lista de precios de las entradas para el partido por Eliminatorias del 16 de noviembre entre Argentina y Brasil. Sin embargo, tanto del ente madre del fútbol Argentino, como desde el Gobierno de San Juan se hace la recomendación sobre las precauciones a tener en cuenta en cuento a la venta de las entradas, para no caer en estafas. Por ello, las entradas SOLO SE VENDERÁN DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE y se distribuirán al día siguiente, por lo tanto NO ADQUIERA ENTRADAS POR OTRO MEDIO QUE NO SEAN LOS RECOMENDADOS EN FORMA OFICIAL

El comunicado de AFA, dice lo siguiente:

La Asociación del Fútbol Argentino informa el valor de los precios de los tickets para el encuentro entre Argentina y Brasil a disputarse en San Juan.

Tal como fue informado hace una semana atrás, el lunes 15 de noviembre desde las 9 horas se pondrán a la venta las entradas para el encuentro de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar entre Argentina y Brasil, a disputarse en el Estadio Bicentenario de San Juan.

Los medios para adquirir las entradas a partir del 15 de noviembre son:

Online a través de la plataforma Autoentrada

Presencial en Circuito San Juan Villicum

Valores de los tickets

Gral Norte y Sur: $ 3.000

Platea este: $ 5.000

Platea Oeste Alta: $ 7.500

Estacionamiento: $ 500.-

*Toda entrada puesta a la venta en el transcurso de estos días no cuenta con validez oficial

