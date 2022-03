Facundo Della Motta: Estoy preocupado por el rendimiento del auto”

Por la 2° fecha del Turismo Nacional en el Autódromo de Paraná, Facundo Della Motta finalizó la jornada con el puesto 20 en la primera tanda de clasificación. Las condiciones climáticas complicaron el inicio de la jornada, ya que en la 1° tanda de entrenamientos, la intensa lluvia dejó la pista prácticamente intransitable, por lo que los pilotos del San Juan al TN optaron no salir a pista, como la gran mayoría de los pilotos de la categoría.

Al momento de la segunda tanda de entrenamientos, la pista ya estaba totalmente seca, aunque con el cuidado de no irse de pista, por la acumulación de barro jabonoso en las partes externas, se pudo girar con condiciones aceptables. Con un tiempo 1:37,875 min quedó 20° a 1,779 de la punta. Desde esta primera salida a pista, la perfomance del Etios #86 de Facundo no era el esperado y esta condición se repitió en la 1° tanda de clasificación y sin bien se mejoró medio segundo el tiempo anterior, marcando 1:37,246 min, el puesto no mejoró clasificando en el 20° lugar

“Un poco preocupado por el rendimiento general del auto, no encuentro ser veloz, por lo que estamos revisando todo para ver que decisión tomamos de cara a la segunda clasificación de mañana. Ya el pronóstico es con piso seco durante todo el fin de semana, asi que esperemos poder encontrar algo que nos permita dar el saltito para estar un poco mejor”, comentó el sanjuanino luego de finalizar la actividad de viernes.

Para mañana sábado queda la segunda chance de clasificar más adelante. Desde las 11 hs comienzan a cerrar la clasifica de la Clase 2, mientras que desde las 14:30 se correrán las tres series que serán transmitidas desde las 15 hs por DeporTV.