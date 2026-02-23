Federico Battezzati y Lucas Herrera, estuvieron con el intendente del departamento de Rivadavia Sergio Miodowsky. Pilotos ganadores del Safari Tras las Sierras en la categoría 4×4, visitaron la Muni.

Contaron con nuestro apoyo para competir el fin de semana pasado en el Valle y nos llena de orgullo ver cómo representantes de Rivadavia siguen dejando al departamento en lo más alto.

Me subí a la camioneta y pude ver de cerca la pasión y el esfuerzo que le ponen a este deporte.

¡Felicitaciones por el logro y gracias por la visita!