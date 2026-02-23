Rivadavia Activa llenó de vida la Plaza Madre Universal

Vivimos una nueva edición de Rivadavia Activa con música, danzas, exposiciones de arte y una feria inclusiva de artesanos, emprendedores y productores, que volvió a convertir la plaza en un gran punto de encuentro.

Además, el equipo de Salud acompañó la jornada realizando chequeos y brindando información para cuidar a toda la familia.

Gracias a quienes se acercaron a disfrutar, comprar a los emprendedores y ser parte de esta propuesta que integra cultura, inclusión y bienestar en Rivadavia.