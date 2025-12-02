Feriado nacional del lunes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María
El lunes 8 de diciembre de 2025 será feriado nacional inamovible por la Inmaculada Concepción de María, conformando el último fin de semana largo del año.
📌 Aspectos principales del feriado
- Es un feriado inamovible, sin traslado.
- Al caer lunes, genera un fin de semana largo.
- Si no se trabaja, el salario se abona normalmente.
- Si se trabaja, corresponde pago doble (100% adicional) según la Ley de Contrato de Trabajo.
🤝 Posición del Sindicato de Empleados de Comercio
El Sindicato recuerda que el espíritu del feriado es no trabajar y que no es obligatorio prestar servicios ese día. La decisión de abrir o no corresponde al sector comercial, pero la prestación es voluntaria para la trabajadora o el trabajador.
📄 Si el trabajador decide trabajar
- Debe cobrar la jornada con recargo del 100% (pago doble).
- Además, corresponde otorgar un franco compensatorio.
- Es fundamental firmar la planilla de asistencia para garantizar el reclamo de todos los derechos correspondientes.
Consultas
Por cualquier duda, las y los trabajadores pueden comunicarse con la Secretaría Gremial. Mirna Moral, secretaria General.