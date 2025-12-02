Feriado nacional del lunes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María

El lunes 8 de diciembre de 2025 será feriado nacional inamovible por la Inmaculada Concepción de María, conformando el último fin de semana largo del año.

📌 Aspectos principales del feriado

Es un feriado inamovible, sin traslado.

Al caer lunes, genera un fin de semana largo.

Si no se trabaja, el salario se abona normalmente.

Si se trabaja, corresponde pago doble (100% adicional) según la Ley de Contrato de Trabajo.

🤝 Posición del Sindicato de Empleados de Comercio

El Sindicato recuerda que el espíritu del feriado es no trabajar y que no es obligatorio prestar servicios ese día. La decisión de abrir o no corresponde al sector comercial, pero la prestación es voluntaria para la trabajadora o el trabajador.

📄 Si el trabajador decide trabajar

Debe cobrar la jornada con recargo del 100% (pago doble).

Además, corresponde otorgar un franco compensatorio.

Es fundamental firmar la planilla de asistencia para garantizar el reclamo de todos los derechos correspondientes.

Consultas

Por cualquier duda, las y los trabajadores pueden comunicarse con la Secretaría Gremial. Mirna Moral, secretaria General.