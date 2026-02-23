Fin de ciclo: Marcelo Gallardo dejó de ser el entrenador de River Plate

Marcelo Gallardo dejará de ser el entrenador de River. La derrota 0-1 contra Vélez de este domingo por el Apertura (12ª en los últimos 20 partidos) fue la piña de KO para su segundo ciclo al frente del Millonario, muy alejado del nivel futbolístico y los grandes resultados que tuvo el primero. Este jueves, se despedirá en El Monumental enfrentando a Banfield.

Después de la caída en Liniers, el Muñeco suspendió la conferencia de prensa y se tomó unas horas para reflexionar que derivaron en esta decisión de ponerle fin al período que marcó su regreso al club de Núñez desde agosto de 2024, en reemplazo de quien fue su sucesor, Martín Demichelis.

En ese lapso, River no ganó ningún título ni tampoco estuvo cerca, excepto por la Supercopa Internacional que perdió con Talleres el año pasado en los penales, una final ‘heredada’ de la gestión anterior. En total, fueron 85 partidos con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas.