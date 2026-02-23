Miodowsky y Orrego inauguraron obras estratégicas de pavimentación y urbanización en Rivadavia

El Intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, junto al Gobernador de la Provincia, Marcelo Orrego, dejaron formalmente inauguradas las obras de repavimentación y urbanización integral de los ejes Manuel Zavalla y Talcahuano.

La obra, financiada a través del fondo provincial FODERE y potenciada con recursos y mano de obra municipal, resuelve una demanda histórica de los vecinos y mejora significativamente la seguridad vial en la zona.

Los trabajos habilitados este lunes contemplaron una intervención profunda en la calzada y su entorno:

Calle Manuel Zavalla (Ex Cabaña): Se concretó la repavimentación desde Av. Libertador hasta Calle Talcahuano, con un total de 2.520 metros cuadrados de nueva carpeta asfáltica.

Calle Talcahuano: La obra se extendió desde Manuel Zavalla hasta Calle Vyetes, sumando 4.800 metros cuadrados de pavimento.

Urbanización Integral: Complementando el asfalto, el municipio ejecutó en Calle Manuel Zavalla la construcción de 207 metros lineales de cuneta, 605 metros lineales de zapata y cordón, y 1.256 metros cuadrados de banquina.

Detalles Finales: Se instalaron puentes rampa y vecinales, junto a la pintura general de señalización horizontal en sendas peatonales y postes.

Durante el corte de cintas, el gobernador Marcelo Orrego resaltó la importancia de federalizar los recursos para que lleguen a cada rincón de la provincia. Por su parte, el intendente Miodowsky agradeció el apoyo provincial:

«La obra de pavimentación es sumamente costosa; sin la ayuda del Gobierno Provincial y la decisión del Gobernador de darnos respuesta, sería muy difícil concretar estos avances que hoy disfrutan los rivadavienses».

En el marco de la inauguración, las autoridades confirmaron la continuidad del plan de obras que incluirá la pavimentación de la continuación de calle Talcahuano (desde Vieytes hasta Santa María de Oro) para descomprimir el tránsito, así como la intervención en el Barrio Costa Canal y el Barrio Stotac (calles Illia y Espejo).