Fundación Cumbre en el ejercicio internacional SIMEX PERÚ 2021

Alejandro Clavel, Presidente de la Fundación Cumbre en San Juan expresó:

Quería compartir la participación de nuestro equipo en representación del país en el ejercicio internacional SIMEX PERÚ 2021, donde se practica lo último en coordinación. Es organizado por INDECI-Ministerio de Defensa de Peru, con el apoyo técnico de Naciones Unidas, OCHA, INSARAG, OMS , PNUD y USAID entre otras agencias. Fuimos invitados a postular nuestro equipo por Comisión de Cascos Blancos de Cancillería Argentina en representación del país y fue aprobada por la organización. Se ensayarán las últimas herramientas y procedimientos en coordinación de desastres y grandes emergencias fortaleciendo los procesos de respuesta y planificación en un contexto de gestión integral del los eventos. Deseamos informar a la población sanjuanina que nos sentimos orgullosos de este reconocimiento, nos insta a continuar trabajando, superándonos, para poder servir en cualquier lugar del mundo.

San Juan, 20 de Junio de 2.021

Tenemos el agrado de comunicar desde la Fundación Cumbre que nuestro equipo U.S.A.R., actualmente en proceso de acreditación nacional, fue invitado por la Comisión de Cascos Blancos de Cancillería Argentina a postular ante el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (INDECI – Ministerio de Defensa – Gobierno de Perú); ante OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) e INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate) para su participación en el “EJERCICIO DE SIMULACION DE RESPUESTA A TERREMOTOS DE INSARAG PERU 2021”.

Nos complace compartir con Ustedes, que fue aceptado nuestro formulario de aplicación, lo que nos llena de orgullo por el reconocimiento, y por ende habilita la participación de CUMBRE U.S.A.R. SAN JUAN en este ejercicio en representación de la República Argentina junto a otros actores humanitarios y de respuesta.

Para contextualizar la importancia de nuestra participación es necesario referir que El Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) es una red mundial de más de 90 países y organizaciones que se encarga de temas relacionados con búsqueda y rescate urbano (USAR), con el objetivo de establecer normas internacionales mínimas para los equipos USAR y una metodología para la coordinación internacional de respuesta principalmente ante terremotos.

INSARAG ha organizado periódicamente ejercicios en países alrededor del mundo, buscando fortalecer la capacidad de respuesta de un país a un desastre de terremoto y mejorar sus habilidades para trabajar con socios internacionales y agencias durante la fase humanitaria inicial de cualquier emergencia. En la región de las Américas se han realizado ejercicios en Colombia (2011), México(2012), Perú (2013), Costa Rica (2014), Colombia (2016) donde participamos gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia de San Juan, y Cuba (2019).

La actual pandemia ha limitado la posibilidad de realizar este ejercicio de manera presencial. Sin embargo, es sumamente importante mantener las actividades de preparación para poder afrontar de manera coordinada la respuesta a posibles emergencias tales como la ocurrencia de un sismo de gran magnitud.

En el marco de la Presidencia del Grupo Regional de INSARAG Américas el presente año, el gobierno del Perú a través del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, organizó con OCHA así como con la Secretaría de INSARAG y el apoyo de la OPS/OMS para la participación de Equipos Médicos de Emergencia (E.M.T.), el VIII Ejercicio de Respuesta a Terremotos de INSARAG la región de las Américas – SIMEX Perú 2021, que se llevará a cabo de manera virtual durante cinco intensos días.

Este será el primer ejercicio de simulación internacional de gran envergadura realizado de manera virtual, involucrando a los países de la región y de otras regiones.

Gracias al apoyo de USAID y PNUD será posible contar con interpretación simultánea en la sala principal.

El objetivo del ejercicio es practicar y fortalecer la preparación y la coordinación de la respuesta entre los actores nacionales e internacionales en apoyo a un país afectado por un desastre repentino a gran escala utilizando metodologías de respuesta ante desastres de INSARAG y UNDAC.

Aprovechamos la oportunidad para saludarles con atenta consideración y estima.

Javier Alejandro Clavel Ruiz

Fundación Cumbre

Presidente