Gobierno lanzó una línea de crédito de hasta $5.000.000 y baja tasa de interés para el comercio minorista

Se trata de una ayuda exclusiva para el sector comercial minorista destinada al capital de trabajo, con un porcentaje del 19,9% de interés para su devolución.

En la mañana de este lunes 8, el gobernador Sergio Uñac lanzó una línea de crédito exclusiva destinada al capital de trabajo para el sector comercial minorista.

El lanzamiento tuvo lugar en la Sala del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en Capital y fue presidid por el primer mandatario provincial, acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Ariel Lucero; los intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi y de Rawson, Rubén García; el presidente del Concejo Deliberante de Caucete, Juan Escobar; el titular de la Cámara de Comercio de San Juan, Leonardo Borgogno; los secretarios de Hacienda y Finanzas, Gerardo Torrent; de Industria, Comercio y Servicios, Adriana Vargas; de Política Económica, Daniel Gimeno; el asesor financiero de Ministerio de Producción Federico Manini; el director de Agencia San Juan, Fabián Ejarque; el presidente de la Agencia Calidad San Juan, Eduardo D’Anna y representantes de las cámaras de comercio de la provincia.

La línea de crédito anunciada es de hasta $5.000.000, con una tasa de interés del 19,9%. Podrán garantizarse hasta $2.000.000 con cheques (propios o de terceros) y hasta $5.000.000 con Garantía San Juan, mientras que en ambos casos habrá un plazo de devolución de 12 meses, contando con tres de gracia.

En este contexto, el Gobierno de San Juan busca generar acciones concretas conjuntamente con las cámaras de comercio de la provincia para el impulsar el crecimiento de los más de 6000 comerciantes locales a través de la prestación de más y mejores servicios.

En la apertura del acto, Sergio Uñac puso en valor el servicio que brinda el sector privado sanjuanino y destacó que las líneas de crédito presentadas en la jornada son producto de agudizar el ingenio para proponer más y mejores herramientas para los sanjuaninos.

En ese sentido destacó la evolución en la matriz productiva de San Juan, asegurando que “es una de las matrices más diversificadas del país”.

En la misma línea, el gobernador explicó que en San Juan se apuesta por la agricultura, por la ganadería, donde se mejoró la genética y se construyó la última planta de producción de faena y frigorífico nacional. Además, expuso que se aboga por la minería, la electromovilidad y energías renovables. “Los sanjuaninos seguiremos construyendo el San Juan que tenemos y pondremos el máximo esfuerzo en el que queremos: tranquilo, con paz social, con planificación, con mucha construcción del presente y mucha planificación del futuro”, cerró.

A continuación, Lucero realizó un racconto sobre los créditos que se otorgan y destacó el compromiso de los comerciantes que “con sus pagos permiten que esta herramienta se pueda mantener en el tiempo”.

En ese sentido contó que “los créditos servirán para poder comprarle a los proveedores, realizar compras al contado, tener un stock de mercadería, protegerse un poco de la inflación y que al consumidor le llegue un precio acorde”.

Por su parte, Manini dio detalles sobre la línea de crédito, destinada a capital de trabajo, destacando que la nueva propuesta es para micro y pequeñas empresas del sector de comercio.

Entre otros detalles, Manini puso el foco en la tasa de interés, de 19,90 por ciento, considerando que “es un esfuerzo financiero importan de desde la Provincia, ya que las tasas ofrecidas en el mercado triplican este porcentaje por encima del 70 por ciento”.

Además, el profesional agregó que, para quienes deseen tomar más de 2 millones de pesos y hasta 5 millones, se mantendrá el mismo porcentaje de 19,90 en la tasa de interés para su devolución.

Finalmente, Manini informó que la calificación crediticia está a cargo de Fiduciaria San Juan y si supera los $2.000.000 (dos millones de pesos) Garantía San Juan es la entidad que garantizará a los comerciantes, luego de su análisis de riesgo.

Seguidamente, Borgoño agradeció la iniciativa de los créditos y aseguró que “es muy difícil ser comerciante, pero el Gobierno de San Juan nos recibe y nos hace bien. Hemos sentido que en este último periodo nos están escuchando y realmente nos conforma”.

Luego, aseguró que el sector en particular se está recuperando de la pandemia y que “iniciativas como estas son muy importantes”.

En ese sentido comentó su situación particular con un préstamo que recibió y aseguró que ” lo tomé de Calidad San Juan. Uno estaba acostumbrado a lo que eran los créditos de los bancos. Pero cuando me tocó hacerlo fue mucho más fácil. La parte operativa fue muy expeditiva y me sirvió muchísimo para iniciar la temporada y volver a comenzar. Con esta taza no hay nada. No se consigue. Es muy expeditivo, es rápido y no es engorroso. Necesitamos tener los papeles e ir para adelante”.

Para concluir, destacó el trabajo mancomunado entre todas las cámaras de comercio y el Gobierno de San Juan e instó a continuar por el mismo camino.

Más sobre la nueva línea crediticia

El Comercio de San Juan se caracterizó históricamente por ser uno de los principales sectores generadores de mano de obra de la provincia, con 15.000 puestos de trabajo aproximadamente.

En este marco, es uno de los sectores que contribuye a que hoy la desocupación sea del 4%, una de las más bajas del país.

Por otro lado, vale tener en cuenta que con anterioridad no tuvo muchas alternativas de financiación; ni desde el sector financiero privado, ni desde el sector público.

Esto se debió a que principalmente la necesidad financiera del comercio está más vinculada al capital de trabajo que a la inversión en maquinaria o equipamiento, cuyo destino tiene más alternativas de financiación en el mercado.

De tal manera, el Gobierno de San Juan escuchó esta demanda histórica y generó, conjuntamente con las cámaras de comercio de la provincia, acciones concretas para que los comerciantes (más de 6.000) puedan crecer y sentirse apoyados.

Es así que a través de Fiduciaria San Juan estará vigente esta línea que dispone de un cupo de $100.000.000, con la posibilidad de ampliarse en caso de que estos fondos se agoten.

Los indicadores económicos actuales señalan que los niveles de actividad del sector comercial son superiores a los anteriores a la pandemia de 2020 en San Juan.

Esta línea también ayudará a terminar de cerrar las enormes cicatrices económicas que abrió este desafortunado hecho que hizo caer a millones de empresas en todo el mundo.

Los beneficiarios de la nueva línea de crédito podrán ser personas humanas o jurídicas, que posean micro o pequeñas empresas y que sean empleadores de hasta 35 trabajadores.

Funciona con transferencia directa de hasta 4 proveedores por empresa y el monto a financiar es el equivalente a 6 meses de venta, con tope de $5.000.000.

Cabe recordar que Garantía San Juan es un Fondo de Garantía de carácter público, formado con fondos públicos provinciales y próximamente nacionales también.