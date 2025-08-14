Grupo Motorizado de la UCD realiza aprehensión en Callejón Chatar

El Grupo Motorizado de la UCD mientras realizaban tareas de prevención y seguridad en la jurisdicción de la zona norte, Comisaría 26, fueron comisionados por el operador de turno de Trueno Halcón a un domicilio ubicado en Callejón Chatar, entre General San Martín y Sargento Cabral. En el lugar, se reportó que dos personas de sexo masculino estaban sustrayendo elementos de una vivienda, los cuales se dirigían caminando por calle Sargento Cabral hacia el sur.

Un vecino informó que los acusados se dirigían por calle Sargento Cabral hacia el sur. En ese lugar, se procedió a la aprehensión del ciudadano Sergio Isaías Rodríguez.

El aprehendido se encontraba con una puerta de material madera color blanca y vestía las mismas prendas de vestir aportadas por Trueno Halcón, incluyendo una colcha de color naranja.

En Comisaría 26, el Dr. Cuk Germán dio inicio al proceso especial de Flagrancia e inició el Legajo C/ ROBO.