Sujeto interceptado

En el barrio Capitán Lazo, un sujeto de sexo masculino fue interceptado por la policía luego de ser denunciado por sustraer elementos del interior de un domicilio ubicado en la calle Facundo 661. La damnificada reportó el hecho a través de WhatsApp y manifestó haber visto al sujeto por las cámaras de seguridad de su domicilio.

Según la reseña del procedimiento, el sujeto se dirigió por la calle Facundo hacia la avenida España y luego caminó hacia el sur. Vestía una campera blanca con detalles en negro y un pantalón jean azul roto, y llevaba dos mochilas.

Luego de iniciar recorridas, el personal policial logró visualizar al sujeto en la avenida España doblando hacia el este por calle Cecilio Ávila antes de Alvear. Se procedió a interceptarlo y realizar una entrevista y un leve palpado. En una de sus mochilas se encontró una pistola de riego de color verde, la cual la damnificada reconoció como de su pertenencia.