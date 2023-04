Hechos del mundo de la música

1651: Nace en Bolonia, Domenico Gabrielli, tal vez el primer gran chelista de la historia. Perteneciente a la denominada Escuela de Bolonia, dedicada esencialmente a la música instrumental, fue conocido, en su tiempo, como Minghino dal violoncello. Su obra, por supuesto, incluye innumerables sonatas y conciertos para chelo, aunque también fue un refinado compositor de cantatas y música vocal.

1688: Nace en Alemania, Johann Friedrich Fasch, un gran violinista y compositor contemporáneo de Bach por quien el mismo Johann Sebastian sentía una gran admiración.

1729: En la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, en el oficio de Viernes Santo, Bach dirige por primera vez La pasión según San Mateo. Paradojas de la historia, ninguno de los presentes en el acto religioso pudo darse cuenta de que estaban presentes en el momento que veía la luz una de las creaciones humanas más notables y milagrosas de todos los tiempos.

1738: En Londres, Handel estrena Jerjes, la última ópera que compuso para el King Theatre y que incluye Ombra mai fu, tal vez, el aria más célebre de toda la producción de Handel.

1924: Nace Neville Marriner, el gran director inglés, fundador de la célebre Academy of St. Martin in the Fields. Falleció el 2 de octubre del año pasado.