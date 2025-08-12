Hockey sobre césped: confirmaron el selectivo sanjuanino de varones para el Campeonato Argentino Sub 16

El certamen nacional se jugará desde el jueves 28 al domingo 31 de agosto en Córdoba.

La Asociación Sanjuanina de Hockey sobre Césped y Pista dio a conocer el listado de la Selección Sanjuanina masculina, de categoría Sub 16, que a fin de mes participará del Campeonato Nacional a disputarse en Córdoba.

El torneo se celebrará desde el jueves 28 al domingo 31, y contará con la presencia de seleccionados de todo el país. A falta del fixture completo, lo que sí está confirmado son rivales para el selectivo sanjuanino. En el Nacional jugará ante Neuquén, Bahía Blanca, Santa Fe y un seleccionado de Chile, flamante invitado del torneo.

El plantel que dirigirá el entrenador Manuel Ruiz estará integrado por los siguientes 20 jugadores: Tobías Verdenelli, Bautista Riquelme, Facundo Cuellar, Facundo Sarmiento, Marcos Donoso, Lautaro Molina, Benjamín Pizarro, Milton Ahumada, Nahuel López, Ismael Casivar, Juan Rivadero, Benicio Pereyra, Ramiro Sánchez, Lorenzo Toledo, Franco Castro, Mateo Toledo, Lucas Ponce, Benjamín Robles y Leandro Verón. Al cuerpo técnico lo completarán el ayudante de campo Gabriel Luna y la preparadora físico Paula Moyano.

Por otro lado, previo a este anuncio la Asociación publicó el veinte femenino que representará a la provincia en el mismo campeonato nacional. Las chicas sub 16, del equipo A, son Ana Aranda, Emilia Palma, Fátima Riveros, Guadalupe Pizarro, Josefina López Quinn, Milagros Castro y Milagros Pérez, de Lomas de Rivadavia; Bernardita Tello, Catalina Silka, Julieta Zapata, Malena Sánchez, de San Juan Rugby Club; Catalina Torcivia, Daiana Cane y Sofía Chancay, de Universidad Nacional de San Juan; Clementina Delas, Emma Esbry, María Guadalupe Gatica y María Paz Vallejos, de Universitario Hockey; Guillermina Oliva, de Richet Zapata; y Valentina Maldonado, de Huazihul.

Fotografía: de archivo, partido entre San Juan vs. Salta en Campeonato Argentino Sub 16. Créditos: Confederación Argentina de Hockey.