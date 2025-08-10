Culminó con éxito el Torneo Nacional Mamis Hockey – San Juan 2025

Este domingo 10 de agosto de 2025 finalizó en San Juan el 35° Torneo Nacional Mamis Hockey Mayores, competencia amateur de hockey sobre césped femenino. Durante tres jornadas en seis sedes en simultáneo, el certamen reunió a 1070 jugadoras de 64 equipos provenientes de todo el país. El gobernador Marcelo Orrego y el ministro Guido Romero participaron de la premiación.

El partido definitorio de Copa Oro se jugó por la noche, en una de las dos canchas del Complejo Polideportivo ‘El Palomar’ de la Universidad Nacional de San Juan. Legislatura de Santa Fe venció 1-0 a Paracao Negro de Entre Ríos y se consagró como campeón y el mejor equipo del campeonato. En el cruce por el tercer puesto, UNSJ Doradas de San Juan derrotó a El Carmen de Córdoba y subió al podio. Resultados completos en el siguiente enlace.

El torneo contó con la organización de la Asociación Civil Primera Agrupación de Mamis Hockey de San Juan, y el apoyo principal del Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Las canchas designadas para el certamen fueron Centro de Educación Física N°20 – La Granja, Universidad Nacional de San Juan (dos campos de juego en Complejo El Palomar), Unión Vecinal de Trinidad, Universitario Hockey, Sporting Alfiles (predio Punta de Rieles y anexo) y Richet Zapata.

Los equipos de San Juan fueron Amancay, AMET Tricolor, Central Ciclista, CEF Negro, CEF Rojo, Loma Blanco, Richet Zapata Naranja, SATSAID, San Juan Rugby Verde, Sanidad, UNSJ Azul, UNSJ Bordo, UNSJ Dorado, UNSJ Turquesa, UDAP Amarillo y UDAP Azul. Además de los sanjuaninos (16), arribaron desde Córdoba (14), Tucumán (6), Mendoza (2), Santa Fe (7), Neuquén (4), Misiones (4), Jujuy (1), Entre Ríos (6), Río Negro (1) y Buenos Aires-Tandil (4).