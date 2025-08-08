TC: Mazzacane sacó la bolilla 1 para el Desafío de las Estrellas en Villicum

Al igual que en las cinco ediciones anteriores, Villicum albergará este fin de semana el Desafío de las Estrellas correspondiente a la novena fecha del campeonato, en la que el orden de largada para la final del domingo se definió por sorteo el viernes por la noche en el estadio Aldo Cantoni de San Juan.

Allí, el azar jugó a favor de Gastón Mazzacane: el piloto de La Plata sacó la bolilla #1 y largará desde el primer lugar a bordo de su Chevrolet Camaro, escoltado por Augusto Carinelli. En tanto, quienes contaron con peor fortuna fueron Marcelo Agrelo y Mauricio Lambiris, quienes largarán último y anteúltimo, respectivamente.

Por su parte, el vigente campeón y puntero del certamen Julián Santero partirá 36°, mientras que Mariano Werner lo hará desde la 45° colocación y Agustín Canapino 37°

Así quedó conformada la grilla de largada para el Desafío de las Estrellas:

Fila 24 M. Lambiris (2) M. Agrelo (127) Fila 23 M. Werner (4) H. Palazzo (219) Fila 22 F. Ardusso (83) J. Olmedo (146) Fila 21 G. Todino (56) O. Fritzler (22) Fila 20 M. Rossi (117) M. Landa (10) Fila 19 A. Canapino (86) N. Bonelli (63) Fila 18 S. Mangoni (9) Julián Santero (1) Fila 17 J. M. Trucco (87) J. M. Urcera (231) Fila 16 J. Schialchi (137) Juan B. De Benedictis (157) Fila 15 F. Chapur (79) J. Di Palma Fila 14 G. Ferrante (114) I. Fain (186) Fila 13 C. Ledesma (24) J. Castellano (12) Fila 12 K. Candela (116) E. Craparo (27) Fila 11 E. Spataro (36) V. Aguirre (7) Fila 10 A. Jakos (221) N. Trosset (88) Fila 9 Lautaro de la Iglesia (94) J.J. Ebarlín (13) Fila 8 S. Álvarez (172) M. Jalaf (134) Fila 7 N. Impiombato (187) J.C. Benvenuti (96) Fila 6 A. Domenech (115) M. Canapino (68) Fila 5 Tobías Martínez (107) M. Serrano (72) Fila 4 J. Teti (60) D. Azar (110) Fila 3 D. de Carlo (115) N. Fontana (34) Fila 2 M. Vázquez (123) M . Quijada (197) Fila 1 G. Mazzacane (29) A. Carinelli (77)

https://www.carburando.com