TC: Mazzacane sacó la bolilla 1 para el Desafío de las Estrellas en Villicum

EDITOR 8 de agosto de 2025
Al igual que en las cinco ediciones anteriores, Villicum albergará este fin de semana el Desafío de las Estrellas correspondiente a la novena fecha del campeonato, en la que el orden de largada para la final del domingo se definió por sorteo el viernes por la noche en el estadio Aldo Cantoni de San Juan.

Allí, el azar jugó a favor de Gastón Mazzacane: el piloto de La Plata sacó la bolilla #1 y largará desde el primer lugar a bordo de su Chevrolet Camaro, escoltado por Augusto Carinelli. En tanto, quienes contaron con peor fortuna fueron Marcelo Agrelo y Mauricio Lambiris, quienes largarán último y anteúltimo, respectivamente.

Por su parte, el vigente campeón y puntero del certamen Julián Santero partirá 36°, mientras que Mariano Werner lo hará desde la 45° colocación y Agustín Canapino 37°

Así quedó conformada la grilla de largada para el Desafío de las Estrellas:

Fila 24M. Lambiris (2) M. Agrelo (127)
Fila 23M. Werner (4) H. Palazzo (219)
Fila 22F. Ardusso (83) J. Olmedo (146)
Fila 21G. Todino (56) O. Fritzler (22)
Fila 20M. Rossi (117) M. Landa (10)
Fila 19A. Canapino (86) N. Bonelli (63)
Fila 18S. Mangoni (9) Julián Santero (1)
Fila 17J. M. Trucco (87) J. M. Urcera (231)
Fila 16J. Schialchi (137) Juan B. De Benedictis (157)
Fila 15F. Chapur (79) J. Di Palma
Fila 14G. Ferrante (114) I. Fain (186)
Fila 13C. Ledesma (24) J. Castellano (12)
Fila 12K. Candela (116) E. Craparo (27)
Fila 11E. Spataro (36) V. Aguirre (7)
Fila 10A. Jakos (221) N. Trosset (88)
Fila 9Lautaro de la Iglesia (94) J.J. Ebarlín (13)
Fila 8S. Álvarez (172) M. Jalaf (134)
Fila 7N. Impiombato (187) J.C. Benvenuti (96)
Fila 6A. Domenech (115) M. Canapino (68)
Fila 5Tobías Martínez (107) M. Serrano (72)
Fila 4J. Teti (60) D. Azar (110)
Fila 3D. de Carlo (115) N. Fontana (34)
Fila 2M. Vázquez (123) M . Quijada (197)
Fila 1G. Mazzacane (29) A. Carinelli (77)
https://www.carburando.com

