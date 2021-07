Joaquin Naranjo se trajo un podio bajo el brazo de la IAME Series Argentina

Joaquin Naranjo termino segundo en el máximo nivel del karting nacional. El domingo la Iame Series Argentina con una excelente organización dio comienzo al campeonato Champion Cup con un buen parque de pilotos en la categoría Junior X30,

El equipo Exprit Argentina trabajo hasta tarde el día sábado haciendo cambios en la puesta a punto en la maquina 115, la pista estaría totalmente cambiada, algo que para el piloto del interior lo ponía en mejores condiciones con los locales que tienen la oportunidad de probar todos los días en ese circuito.

La primera salida para el Sanjuanino fue el Warm Up con pista húmeda metiéndose primero en la tanda de pruebas. En la única maga del domingo a siete vueltas largando desde la quinta colocación logra la punta en las primeras curvas de la vuelta uno hasta el final y con récord de vuelta incluido.

En la final pactada a 18 vueltas largando desde el cuarto cajón, una largada pelada lo tuvo a Joaquin en ese puesto hasta la mitad de carrera, los tres de adelante le aventajaban en casi dos segundos; a partir de ahí comienza una remontada sobrepasando al kart 106 en la vuelta 16 y poco falto para logra el segundo lugar en carrera al momento de la bandera a cuadros. Terminada la carrera en parque cerrado la exclusión Marcos Diada por técnica lo deja al Sanjuanino con el segundo lugar de la cuarta fecha.

Joaquin Naranjo, piloto de alto rendimiento de la Secretaria de Deportes nos decía. “Ayer sábado no puede cosechar buenos puestos, hoy domingo la lluvia nos jugó a favor, el equipo preparo un auto muy rápido para una pista difícil, los planes era estar más arriba pero no se nos dio todo. Terminamos segundos en una fecha muy peleadas y con muy buenos pilotos. Ahora empezaremos a trabajar para la quinta fecha dando todo por San Juan. Quiero agradecer a mi equipo, a mi familia, al gobierno de San Juan, a la Secretaria de Deportes por el apoyo y a todos los que nos alientan por redes sociales con tanto cariño.”

El próximo compromiso para el Sanjuanino será la quinta fecha en el Kartòdromo de la Ciudad de Buenos Aires los días 06, 07, 08 de agosto con puntaje doble, el piloto de la provincia del sol lo tiene como candidato en el campeonato en el máximo escalón del karting nacional.