Jóvenes Escritores Destacados en el Concurso San Juan Escribe 2024

Hoy la Casa de Todos te presenta el testimonio de Nicolás Aballay y Evangelina Martín, los ganadores en la categoría Revelación Juvenil del concurso San Juan Escribe 2024. Este certamen en su última edición incorporó una sección destinada a escritores de entre 12 y 17 años, brindando así la oportunidad de expresar sus voces y creatividad. Además, incentivó la producción literaria con fines educativos, apuntando a un público infanto- juvenil.

Uno de los premios más esperados en esta categoría fue un viaje a Ischigualasto, gestionado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el cual los jóvenes pudieron disfrutar el pasado sábado 15 de febrero.

Nicolás Aballay Oruño: Un Joven Escritor con Pasión por los Clásicos

Nicolás Aballay, de 17 años y oriundo de Rawson, se considera un escritor principiante, pero con una profunda pasión por la lectura de clásicos de historia, filosofía y literatura antigua. Con su obra «Grabado de otra moneda», obtuvo el primer premio en la categoría Revelación Juvenil del certamen. Desde 2021 se ha dedicado a la escritura enfocándose, específicamente, en la narrativa fantástica y la literatura conceptual. Su objetivo es crear historias innovadoras que cautiven a los lectores y les permitan el acceso a mundos imaginarios y llenos de fantasía.

Durante la entrevista, relató que empezó escribiendo porque leía mucho. “No suelo hacer en el día otras cosas que no sea leer y de ello deriva mi escritura” comentó. Luego, señaló que al comienzo: “Yo no escribía sobre mis experiencias ni sobre experiencias ajenas, yo escribía sobre lo que leía y me gustaba como por ejemplo de Poe, Saramago, Borges, sobre todo. Y ahora estoy empezando a encontrar mis propias ficciones, pero empecé básicamente porque leía mucho”.

Sobre su experiencia en el concurso, Nicolás relata que se enteró a través de su participación en el taller de escritura «Rayuela». “Lo habían mandado por el grupo, lo vi y pensé que no iba a participar porque no estaba a la altura. Pero Virginia Ponce, coordinadora del taller y poeta que admiro muchísimo, me habló y me convenció para que participara. Y se lo tengo que agradecer mucho porque creo que el San Juan Escribe es una gran motivación para que los jóvenes escriban. No creo que la Literatura sea algo prescindible. Este certamen es una muestra de que hay gente, porque no fueron pocos los participantes, que siguen necesitando de la literatura”, explicó el joven escritor.

Más tarde habló sobre su obra ganadora y dijo “La antología que yo presenté es una serie de cuentos. A mí me venía gustando una idea de un libro que fuera de cuentos que en apariencia fueran individuales pero que ocultaran una estructura interna que se revelara al final, de modo que fuera una gran historia que abarcara todo el libro. Yo creo que sin la motivación del concurso nunca la hubiera escrito. Tiene muchas referencias literarias, históricas, filosóficas, que viene a ser como un conjunto de lo que me gusta”.

Por otro lado, Nicolás compartió sus expectativas a futuro: “Mi objetivo es mejorar. Quiero decir es poco común que a alguien lo publiquen tan joven. Si me dan los suficientes años yo voy a poder escribir cosas mucho mejores de las que he escrito ahora. Este libro viene a ser como una promesa de una calidad potencial a la que espero estar a la altura”.

También, narró sobre su experiencia en Ischigualasto y manifestó “me gustó mucho, no conocía, y siendo el bichito de biblioteca que soy seguramente no hubiera ido nunca”. En su testimonio destacó la belleza natural del Parque de Ischigualasto y reflexionó: “a veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos. Pero bueno, esto también se relaciona con el concurso porque es una forma de mostrar que hay un talento literario latente en San Juan del que nadie se percata, pero que está, es decir, acá hay tanto talento literario como belleza natural”.

Para finalizar, dirigió un mensaje a los jóvenes y expresó “los animo a escribir y a participar en el concurso San Juan Escribe. Es una oportunidad porque no se suele pensar en publicar en tan corta edad. Creo que nadie piensa que lo publiquen tan joven. Es un gran precedente tener un título así que a uno lo avale. Entonces como digo, acá hay talento, lo que falta es que se muestre y que alguien le de el medio. Los animo a que participen y sobre todo que escriban. Necesitamos literatura, sobre todo necesitamos jóvenes que escriban y que se conecten con las estructuras y las formas de la literatura que no son las formas del cine ni de ningún otro medio”.

