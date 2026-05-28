La Legislatura abrió sus puertas al arte junto a la colección Artify

En el marco de la Semana de los Museos, la Legislatura Provincial de San Juan llevó adelante este martes una visita guiada a la colección Artify en el Edificio Anexo, una propuesta cultural abierta a la comunidad que invitó a descubrir y recorrer más de 90 obras expuestas en este espacio institucional.

La actividad se desarrolló al mediodía en el edificio ubicado sobre calle Francisco N. Laprida Oeste 923, en Capital, y reunió a autoridades legislativas, referentes culturales, artistas sanjuaninos y público interesado en conocer esta iniciativa que fusiona arte, patrimonio y vida institucional.

La jornada contó con la participación de los responsables de la galería ARTIFY, Leonardo Siere y Carolina Schvartz, junto a los diputados Juan Cruz Córdoba y Marcela Quiroga; el secretario legislativo Gustavo Velert; la coordinadora de Relaciones con la Comunidad, Giselle Fernández; y el director del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Emanuel Díaz Ruiz.

También estuvieron presentes destacados artistas de la provincia cuyas obras forman parte de la colección, entre ellos Marisa Alaniz, Marcelo Uliarte, Arturo Sierra, Eduardo Tejada y Leandro Venerdini, quienes compartieron con los asistentes detalles y experiencias vinculadas a sus producciones artísticas.

La propuesta permitió mostrar una faceta diferente del Edificio Anexo de la Legislatura, un espacio donde diariamente confluyen el trabajo administrativo y legislativo, pero que también busca consolidarse como un punto de encuentro para la cultura y la participación de todos los sanjuaninos.

A través de esta experiencia guiada, los visitantes pudieron apreciar distintas expresiones del arte contemporáneo y resignificar el vínculo entre las instituciones públicas y la comunidad, fortaleciendo el acceso a propuestas culturales en espacios abiertos y cercanos.