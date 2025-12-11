La Legislatura fue sede de la presentación del libro “Las Bases del Hockey sobre Patines”

El vicegobernador Fabián Martín encabezó el encuentro en la Sala de Vicegobernador, donde se destacó el aporte del profesor Carlos Mercado a la formación deportiva y al desarrollo del hockey sanjuanino.

La Sala de Vicegobernador del Edificio Histórico de la Cámara de Diputados fue el escenario elegido para la presentación oficial del libro “Las Bases del Hockey sobre Patines”, una obra del profesor Carlos Mercado que reúne conocimientos, experiencias y fundamentos esenciales para el desarrollo de esta disciplina tan emblemática para la provincia.

El acto estuvo encabezado por el vicegobernador, Fabián Martín; acompañado por el director de Deportes Federados, Santiago de la Torre; además de entrenadores, dirigentes, profesores, deportistas y representantes del hockey sobre patines sanjuanino.

Durante la presentación, el titular del Poder Legislativo agradeció la presencia de todos los asistentes y destacó el valor simbólico y deportivo del hockey para la provincia. “No hay que tener la menor duda de que el hockey es nuestra bandera, la bandera de San Juan. Ustedes la han puesto siempre bien alto y, con este libro, el profesor Carlos Mercado colabora para que esa bandera flamee aún más y nos siga llenando de orgullo”, expresó.

Asimismo, valoró el aporte histórico de jugadores, formadores y dirigentes que, a lo largo del tiempo, han marcado un camino de esfuerzo y excelencia para las nuevas generaciones.

La obra presentada reúne un extenso trabajo colaborativo que incluye testimonios, conceptos técnicos y formativos aportados por referentes de distintas áreas del hockey sobre patines. Entre ellos se encuentran arqueros como Juan Oviedo, Andrés Garramuño y Fabián Abdala; dirigentes como Guillermo Velazco, Roberto Roldán, Daniel Giménez y Juan José Garc; además de entrenadores y profesores de gran trayectoria, entre quienes destacan Jorge Luis Otiñano, Carlos “Tito” López, Julio Platia, Alexis Pandolfini, David Páez, Osvaldo Díaz, Carlitos López y Josi García, junto a los profesores Dante Puidemenech, Facundo Cerdera, Micaela Balmaceda y el propio Lic. Santiago de la Torre.

El libro propone una mirada integral sobre la formación deportiva, poniendo el foco en el rol del entrenador como guía y formador. Su contratapa resume la filosofía de la obra: un llamado a “saber aprender para saber enseñar”, reconociendo el valor del esfuerzo, la resiliencia y el acompañamiento en cada etapa del desarrollo de los jóvenes jugadores.

“Las Bases del Hockey sobre Patines” cuenta con el apoyo de diversas instituciones vinculadas al deporte y al fortalecimiento del patín sanjuanino, reafirmando el compromiso colectivo con el crecimiento de una disciplina que forma parte de la identidad provincial.

La Legislatura Provincial continúa abriendo sus puertas a iniciativas culturales, deportivas y educativas que fortalecen la comunidad y ponen en valor el talento sanjuanino. La presentación del libro de Mercado fue un nuevo espacio para celebrar el trabajo, la historia y el futuro del hockey sobre patines, un orgullo que San Juan sigue proyectando al país y al mundo.